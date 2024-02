Daisy Kudre-Schnyder tõusis kodusel MK-etapil poodiumile: viimasel ringil tuli närv sisse, aga õnneks see ei mõjutanud lõpptulemust

Kudre-Schnyder säras finišis rõõmust ja lausus pressiteate vahendusel: „Olen tänase sõidu ja tulemusega väga rahul. Oli pikk ja raske võistlus nii orienteerumise kui ka füüsilise poole pealt, olud olid ka rasked. Oli eesmärk teha kontrollitud sõit ja kuni viimase ringini nii ka läks. Siis tuli väike närv sisse ja paaris kohas kaotasin, ent õnneks lõpptulemust see ei mõjutanud. Keskendusin enda sooritusele ja võtsin tänasest päevast parima. Kolmas koht oli kindlasti õnnestumine, suusad kiired ja lahe võistlus!“

Olle Ilmar Jaama pressiteate vahendusel: „Rada oli keeruline, tihe orienteerumine. Kaassportlasi oli ka metsas palju, see pisut raskendas keskendumist ja õigete otsuste tegemist. Oli tõesti väga tehniline rada ja seda stardist finišini, nii et igasse kontrollpunkti pidi tegema õige teevaliku. Usun, et suutsin selle ülesandega enam-vähem hakkama saada. Võtsin mitmes kohas konkurentidest erineva teevaliku, lootuses saada edumaad, kuid sel korral neist valikutest vist võitu ei tulnud. Füüsiline tunne oli hea, seetõttu suutsin eile väljasõidetud kohta säilitada.“