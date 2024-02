Iisraeli naiskond saab tõenäoliselt Eestis MMil osaleda

Eesti jäähokiliit oli siseministeeriumi poole pöördunud sellepärast, et tänavu jaanuaris otsustas rahvusvaheline jäähokiliit esialgu mitte lubada Iisraeli U20 noormeeste koondise osalema MM-turniirile Bulgaariasse.

„Seepeale võttis Iisraeli suursaadik Bulgaarias ühendust sealsete ministritega ja koostöös lepiti kokku riigipoolsed eri-turvameetmed, mis sobisid Rahvusvahelisele Jäähokiliidule, mispeale seda otsust muudeti ning Iisraeli noormehed said turniiril osaleda,“ meenutati pöördumises siseminister Lauri Läänemetsa poole.

„Meie peamine eesmärk on tagada selle rahvusvahelise spordivõistluse turvalisus nii osalejatele kui ka pealtvaatajatele,“ selgitas Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras.

Reedel kinnitas ta Õhtulehele, et on nüüdseks saanud ministeeriumilt vastuse.

„Kohalik politsei andis oma hinnangu ja meil on juhatuses elektrooniline hääletus, kus kõik saavad valida, kas saame rahvusvahelisele jäähokiliidule kinnitada, et Iisraeli siiatulek on meie poolt okei. Suure tõenäosusega anname selle kinnituse,“ sõnas Parras.