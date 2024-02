Mis toimub HC Tallinnas? Lepinguta treeneri vallandamine, võlad, kaaperdamine, 18 distsiplinaarmenetlust ja mängijate streik

Tehkem alustuseks lühikokkuvõtte. HC Tallinn on tänavu pidanud meistriliigas 15 kohtumist, millest kaotatud on 14. Nii otsustas Lepp 12. veebruaril Noodla vallandada. Pärast seda on aga mängijad koondunud Noodla selja taha ja esindusmeeskonna trennidesse pole ilmutud. Mängijad on jätkanud treenimist Noodla käe all esiliigas palliva duubelmeeskonna Tallinna Spordikool/Audentes ridades. Kuivõrd klubi oli rahalistes raskustes, olid mängijate ees üleval võlad, mis said eelmisel reedel tasutud. Vaatamata sellele on sel nädalal kõik jätkunud vanaviisi.