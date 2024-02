Juunioride laskesuusakoondise esinumber: võib-olla tol hetkel läkski lappama, kui aju registreeris, et „jee!“ tuli koos minu lasuga

„Kui teen hea võistluse, olen selleks võimeline. Lihtne see ei ole. [Norralane] Isak Frey on Euroopa meister, siin on teisigi IBU Cupi poisse, mõni on võib-olla MK-l käinud… Tugevad poisid on kohal,“ arutles Udam pärast MMi avastarti, 4 x 6 km segateatevõistlust, kus Eesti nelik sai 17. koha.