ARVUSTUS | Palun Arrowhead Studios, tee vähemalt üks asi valesti! „Helldivers 2“ tuletab meelde, et miks üldse videomänge mängin

Siinkohal tuleks ka ära mainida, et mäng on tõesti ilus eriti kui võtta arvesse, et see ei ole mingi AAA teos (tegemist on AA mänguga, mille põhiarendaja on väikene stuudio). Tasemed on üksteisest visuaalselt piisavalt erinevad, et igav ei hakkaks. Meeldiv on ka näha, kuidas vaenlasi tulistades on tunda, et nad reaalselt saavad pihta ning lasud teevad haiget – jäsemed tulevad küljest, soomus murdub jms.

Oma edu ohver

„Helldivers 2“ revolutsioonilise eduga tuleb meelde üks DJ Khaledi album „Suffering From Success“. Mängu ilmumine on olnud nii absurdselt edukas, et arendajad ei suuda sammu pidada. Teose esimesel osal oli selle tipphetkel korraga keskmiselt 6000-7000 mängijat, siis järjel on keskmiselt 300 000 mängijat ja seda ainult arvuti peal. Ärgem unustage, et võrdne kui mitte suurem osa mängijaskonnast mängib konsoolil. Teos on nii ebareaalselt hästi müünud, et seda ei saa suurem osa ajast isegi mängida. Jah, te lugesite seda õigesti. Arrowhead Studios ei oleks kunagi suutnud uskuda, et mäng nii populaarne on. Nende serverid kannatavad korraga ära vaid 450 000 mängijat ja need on ilmumisest saadik kogu aeg täis olnud. Seetõttu võib öelda, et mäng on nii hea, et see on praktiliselt mängimatu.

„Helldivers 2“ (2024). Foto : Kaader mängust - Playstation 5.

Samas ei istu arendajad lihtsalt oma rahahunniku otsas, vaid töötavad ööpäevaringselt selle nimel, et rohkem mängijaid vastu võtta. Arrowhead Studios on mulle isiklikult hakanud eriti palju silma ka enda äripraktika ja vaatepunktide poolest. Nende moto „A game made for everyone is game made for no one“ on praeguses videomängu maailmas kümnesse, sest pea kõik mängud proovivad teha liiga palju, selle asemel, et teha ühte asja väga hästi. See on pisut irooniline kui võtta arvesse, et Arrowhead Studios tegi absoluutselt kõik õigesti - meelege või kogemata pole isegi oluline. Isegi Arrowhead Studios CEO Johan Pilestedt ütles, et kuigi nende mäng on lõbus, siis inimesed pigem ootaksid kuni nende serverid kannatavad kõiki mängijaid ära.

Kui see pole hea mentaliteet, siis ma ei tea mis on.

Võib-olla revolutsiooniline