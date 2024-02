Kaspar Treier kohaneb Itaalias kohaliku ja noore seisusega: keeruline on, aga samas huvitav

Kaspar Treieri mänguaeg on koduklubis Sassari Dinamo kahanenud napiks. Sel on erinevad põhjused, mida juba seitse aastat Itaalias elanud ja korvpalli mänginud Treier selgitab.

Eelseisvate koondisemängude eel ütleb Treier aga konkreetselt: „Meie noored muutuvad iga aknaga kogenumaks, tugevamaks, kiiremaks ja loodetavasti ka targemaks. Maik-Kalev Kotsar on nüüd samuti juures. Kõige tähtsam, et me vaimselt läbi ei põleks.“