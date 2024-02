„KOLMAS POOLAEG“ | Norbert Hurt: mu pidev rahutus mõjus nii enda tervisele, pereelule kui ka mängijatele

Pikemalt peatume Hurda kui treeneri kasvamisel ja muutumisel. „Varem oli omajagu üle mõtlemist. Tahtsin kogu aeg teha rohkem ja rohkem, külvasin ka mängijad üle liigse infoga ning usaldasin vähem protsessi. Seetõttu lõpuks kinni jooksimegi,“ räägib Hurt. „Kui treener on pidevalt rahutu, mõjub see nii ta enda tervisele kui pereelule. Varem ma lihtsalt ei suutnud end vabal ajal tööst välja lülitada. Ei suutnud magama jääda nii nagu peaks. Püüdsin õppida endale stopp ütlema. Usun, et tänaseks on mul peas palju selgem, kuidas end säärastes olukordades juhtida.“