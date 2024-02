GALERII | Selgusid spordiajakirjanduse 2023. aasta parimad tööd. Õhtuleht sai kaks esikolmikukohta

Konkursile laekus üle 150 töö üheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg (esinaine), Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Brit Laak (TÜ), Neeme Korv ja Allar Raja. Eraldi fotožürii moodustasid Eesti spordifotograaf Joosep Martinson, Norra uudisteagentuuri fotograaf Heiko Junge ning Pariisi olümpia fototiimi kuuluv Kanada fotograaf Richard Lam.

Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis viis, teine kolm ja kolmas ühe punkti. Fotokategoorias liitsime tavažürii hinded kokku üheks hääleks.

Kõige rohkem esikohti pälvis taas Delfi – võit saavutati spordiuudise, kommentaari ning kirjutava pressi publitsistika kategoorias. Kaks esikohta sai ERR – audioloo ja audiovisuaalse ülekande kategooriates.

Foto : Teet Malsroos

Kõige rohkem töid – 27 – laekus kirjutava pressi publitsistika kategooriasse, järgnesid kommentaari/kolumn ja spordiuudis vastavalt 18 ja 13 tööga. Kõige tasavägisem oli taas parima maakondliku loo kategooria, kus esimest ja kolmandat kohta lahutas kolm punkti. Ka kommentaari kategoorias oli kahe parema vahe vaid üks punkt.

„Igal aastal žüriis olles tõden sama mõtet – kuigi olen väga aktiivne spordi jälgija ja endiste kolleegide tegemistega kursis, siis alati on mõni väga tugev töö, mis on kahe silma vahele jäänud,“ kommenteeris žürii esinaine Kirsberg ESASi pressiteate vahendusel. „Jätkuvalt on kõige keerulisem kategooria kirjutava pressi publitsistika, sest töid on palju, ja nad on väga erinevad. Ometi, terad eralduvad. Esimest korda ajaloos juhtus ka nii, et žüriiliikmete ja foto kategooriat lisaks hinnangud kolme tippfotograafi mõtted ühtisid. Seega, olid üheselt arusaadavalt head pildid!“

Fotokategoorias sai kindla võidu Pärnu Postimehe fotograaf Mailiis Ollino. „Kõiki saadetud töid lapates vaatan neid sellise pilguga, milline fotodest võiks sattuda globaalse haardega meedia galeriidesse või ajakirja/-lehtedesse. Action'i kohalt peaks Eesti-sisesel võistlusel tabatu olema „never seen before“ moment. Sellist tööd see aasta ei olnud. Mailiisi foto see-eest täidab mitmeid kriteeriume,“ hindas Martinson. „Foto tekitab huvi, paneb vaatajat süvenema, mis pildil ikkagi toimub. Fotol on mitu plaani – atleetlik ja dünaamiline esiplaan ning vastupidine, rahulik ja vaikelulaadne tagaplaan. Kaks vastandit, mis on terava silmaga ka kompositsiooniliselt ilusti vormistatud. Parim “feature“ pilt kõikidest saadetutest. Miks mitte ei võiks see foto olla ajakirja Sports Illustated nädala pilt?“