Kergejõustiku sise-MMile sõidab kolm Eesti sportlast

Täna said MM-i kutse ka 60 m tõkkejooksja Diana Suumann ja 60 m jooksja Õilme Võro, kes pääsesid nimekirja reitingupunktide alusel, kinnitas Eesti kergejõustikuliit.

Kõigile kolmele sportlasele on see karjääri esimeseks sise-MMiks, Suumann ja Võro on korra käinud sise-EMil.