Treeneritedoomino kogub aina uusi tükke: Thomas Tuchel lahkub Müncheni Bayernist

Kui treeneritedoominosse lisada Xavi nimi ja temast priiks jääv Barcelona pealiku tool ning tõsiasi, et väidetavalt on turul on varasemast vabad ka sellised mehed nagu näiteks Zinedine Zidane, Hansi Flick ja Jose Mourinho, siis tasub lähikuudel oodata ohtralt kuulujutte ja põnevaid otsuseid.