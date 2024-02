Alandamine ja sõim: endised õpilased süüdistavad iluuisutreener Anna Levandit väärkohtlemises

EADSE ei avalda kaebuste detaile ega kaebajate nimesid, kuid kinnitas, et süüdistused on esitatud kõrgeimat treenerikutset omava Levandi vastu.

„Kui olen mõjunud oma treeneritööd tehes liiga karmina või kui keegi on tundnud ebaõiglust või – hullem veel – pidanud minu sõnu pahatahtlikkuseks –, siis mul on selle pärast väga kahju,“ vastas Anna Levandi süüdistustele, lisades, et on oma olemuses kirglik ja saavutustele orienteeritud ning kindlasti ka väga emotsionaalne.