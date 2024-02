Ott Tänak vaevalisest hooaja algusest: muserdav

„Minu vaatepunktist on hooaeg alanud selgelt liiga paljude vigadega. Kuid me teame, et saame olla palju paremad,“ lausus Tänak DirtFishi portaalile.

Hooaja avaetapil Monte Carlos kimbutasid Tänaku autot mootoriprobleemid. Lõpuks sai ta siiski neljanda koha ning teenis 15 punkti. Teisel etapil Rootsis langes eestlane kõrgest mängust juba reedel neljandal katsel, kui keeras auto lumevalli ja pidi kahjustada saanud jahutussüsteemi tõttu katkestama. Laupäeval naasis ta rajale ning pühapäevase neljanda koha eest teenis ta neli ning lisaks punktiktase neljanda koha eest kaks punkti. Kokku on tal tabelis 21 punkti, mis annab viienda koha. Juhib meeskonnakaaslane Thierry Neuville 48 punktiga.

„See on muserdav“ tõdes Tänak ausalt. „Rootsi rallil „tegime“ reedel asja väga kiiresti ära. Kuid me õpime ja saime vähemalt punkte, mis on parem kui mitte midagi. Järgmisel etapil Keenias on vaja, et asjad klapiks algusest lõpuni.“

Tänak lisas, et kahe nii erineva ralli järel on raske hinnata tema sobivust Hyundai i20 N Rally1 masinaga.

„Need on nii erinevad rallid, et üldise esituse kohta ei saa nende põhjal midagi öelda. [Rootsis] tundsime end reedel autos paremini, kui teed olid veidi libedamad, aga kui haarduvus paranes, ei tundnud me end mugavalt.“