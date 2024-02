Colombia velotuur pani maanteeratturite koondise proovile. „Tal käis võitlus ellu jäämise nimel. Kui mööda sõitsin, siis üks silm nuttis ja teine naeris.“

„Me ise elasime 2500 meetri kõrgusel merepinnast, aga sellel etapil küündis tõus 3000ni ning oli võrdlemisi keeruline. Seal tegid kohalikud oma töö ja ega me ei oodanudki lõpus midagi, sest ausalt öeldes ei olnud kergemat poissi kaasas. Seal oleks tõesti ainult Rein Taaramäe konkurentsi pakkuda suutnud ja suures pildis on keeruline võistelda inimestega, kes on terve elu sellistes oludes elanud,“ selgitas rahvuskoondisega kaasas olnud treener Alo Jakin.

Kogu velotuuri kõige raskem etapp oli treeneri sõnul viies ning see võttis ka tema sõnatuks. „Selliseid tingimusi pole isegi mina oma profikarjääri jooksul võistlusel näinud. Alguses oli seal 3000 meetri kõrgusel sile rada, siis tuli laskuda 45 kilomeetrit, mis on umbes sama nagu sõita Tartust Jõgevale. Ja see viis sõitjad 700 meetri kõrguseni merepinnast, kust tuli uuesti teha tagasipööre ja võtta 45 kilomeetrit tõusu üles. Meie kutid ikka lugesid viie kilomeetri kaupa, millal see rada läbi saab. Kogemuse mõttes oli väga võimas näha, kuidas loodus nii kiiresti muutub, aga kindlasti meie omadele esmakordne,“ meenutas Jakin.

„Me läksime varem sinna kohale ja kõik koondise liikmed said Colombiast kõva koormuse. Nüüd tuleb ära taastuda ning siis ollakse minu hinnangul väga heas vormis. Eriti hoos on praegu minu arvates Markus Pajur, Norman Vahtra ja Rait Ärm ning nemad võiksid tänavu ka võidud koju tuua. Ma ei näe põhjust, miks selliseid tulemusi mitte oodata,“ selgitas treener.