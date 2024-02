Kaugushüpet võib ees oodata radikaalne reform. Legendaarne Carl Lewis tulistas rahvusvahelise alaliidu plaani sõelapõhjaks

Plaanist pajatas WA tegevjuht Jon Ridgeon „Anything But Footy“ podcast'is.

„See tähendab, et iga hüpe loeb,“ on Ridgeon kindel. „See lisab võistlusesse pinget ja dramaatikat.“

Ridgeon tõi välja, et 2023. aasta MMil Budapestis ei läinud koguni kolmandik kaugushüppe katsetest mõõtmisele, sest sportlased astusid täiuslikku äratõuget otsides pakust üle. „See ei tööta, see on aja raiskamine,“ põrutas WA tegevjuht. „Nii et me katsetame paku asemel hoopis äratõukeala.“

Ta lisas, et paralleelselt proovitakse leida ka tehniline lahendus, kuidas hüppe pikkus saaks selgeks vahetult sportlase soorituse järel. Praegu kuluvat hüppe mõõtmisele 20 või 30 sekundit.

Ridgeon tõi kaugushüppe üheks näiteks, kuidas WA soovib kergejõustikku edasi viia, et erinevad võistlustega seotud tegevused oleks kiiremad ning et võistlused pakuks pealtvaatajatele suuremaid elamusi, eriti väljakualadel.

Samas möönis ta, et kuna kergejõustik on pikkade traditsioonidega, siis on selge, et igasugused muudatused võivad esiti tunduda vastuolulistena ja kõik ei pruugi nendega kohe rahul olla.

„Ma mõistan seda: kui oled pühendanud kogu oma elu sellele, et tabada perfektselt hüppepakku, siis võib paku äratõukealaga asendamine tekitada alguses vastuseisu. Kuid tänavusel aastal me seda igatahes katsetame – ning kui see ei toimi, siis me loobume sellest plaanist. Iga hinna eest me asju läbi ei suru,“ lubas Ridgeon.