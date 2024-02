Politsei esitas Norra jooksuässade isale süüdistuse perevägivallas

„Gjert Ingebrigtseni juhtumis on esitatud süüdistus kehavigastuste tekitamises. Ma ei soovi süveneda sellesse, miks me talle süüdistuse esitasime. See on osa juurdlusest ja me ei soovi seda praegu kommenteerida,“ vahendas Norra rahvusringhääling (NRK) Sör-Vesti politseipiirkonna politseiinspektori Terese Braut Voge kommentaari.

Gjert Ingebrigtseni advokaat John Christian Elden kinnitas NRK-le, et süüdistus on seotud kriminaalkoodeksi kehavigastuse kohta käiva paragrahviga 271.

Mullu sügisel avaldasid vennad Ingebrigtsenid VG-s, miks olid 2022. aasta veebruaris lõpetanud koostöö seni neid treeninud isaga – põhjus peitus Gjert Ingebrigtseni vägivaldses käitumises. „Oleme üles kasvanud isaga, kes on olnud väga agressiivne ja kontrolliv ning kes on oma kasvatuse osana kasutanud vägivalda ja ähvardusi. Tunneme endiselt ebamugavust ja hirmu, mis on olnud meis alates lapsepõlvest,“ seisis vendade kirjutatud artiklis.

Gjert Ingebrigtsen lükkas toona need süüdistused ümber. „Need avaldused on alusetud. Ma pole kunagi kasutanud oma laste suhtes vägivalda. Ma pole kaugeltki täiuslik isa ega abikaasa, kuid ma pole vägivaldne,“ kinnitas ta oma advokaadi vahendusel. Ent sellest hoolimata alustas politsei oktoobris uurimist. Süüdistuse esitamiseni oli tegelikult jõutud juba 21. detsembril, kuid seni polnud see fakt avalikkusesse imbunud.

NRK-le saadetud SMSis avaldas Elden arvamust, et süüdistus on savijalgadel ja see ei jõuagi kohtusse. Ingebrigtseni perekonna laste advokaat Mette Yvone Larsen on aga seisukohal, et kuna uurimine on olnud põhjalik, siis on ka süüdistus läbi kaalutud ning Eldeni lootusel, et see võetakse tagasi, pole alust. Rohkem ei soovinud siiski ei tema ega Elden teemat kommenteerida.

Politseiinspektor Braut Voge lisas, et politsei on juhtumiga seoses küsitlenud mitmeid tunnistajaid, kuid uurimise huvides ei soovinud ta täpsustada, mis nende tunnistustest välja on koorunud. Kuigi Gjert Ingebrigtsenile on esitatud süüdistus, tegeleb politsei veel jätkuvalt ka juhtumi uurimisega.

„Püüame kaardistada nii seda, mis räägib süüdistatava vastu, kui ka seda, mis räägib tema kasuks. Uurimine on nüüd jõudmas lõppfaasi. On jäänud vaid mõned uurimisetapid,“ märkis Braut Voge.