Hispaanias ebalevaks muutunud Konontšuk otsib Saksamaal enesekindlust: isegi meeskonnakaaslased ei mõistnud, miks ma mängida ei saanud

Euroopa korvpallikogukond on üsna üksmeelselt veendunud, et Hispaania meistriliiga on vana maailma tugevaim kodune sari. Seega oli hüpe Kalev/Cramost Granadasse suur ja Konontšuk oli valmis, et tema roll ei tohiks olla kaugeltki nii kandev kui Eestis.