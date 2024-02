Mis positsioonil kasutatakse koondises Kullamäed? „Tahame, et lõpuks jõuaks pall tema kätte, aga kas ta ka alati palli üle toob...“

Kõik teised on aga olemas. Esmaspäeval Unibet Arenal kogunenud korvpallikoondises on kohal praktiliselt kõik parimad pojad, ainsana jäid eemale USAs pallivad Kerr Kriisa ja Henri Drell. „Kõik peale Kirvese on terved. Ega sportlane pole kunagi saja protsendi juures, aga kõik saavad täiega panna ja muresid pole,“ rõõmustas Toijala.