Kõvasti vatti saanud maastikurattur Janika Lõiv: puhkust oleks vaja, aga olümpiapunkte tuleb koguda

„Muidu puhkaks, aga uued sõidud ootavad. Põhimõtteliselt ei saa korralikult treenida ega korralikult puhata ning olen kahe vahel. Mingit katastroofi pole, sest baastreeningut saan teha ja alles on talv, kuid sprindi ja intervalliga on keerulisem. Tähtis on magamine ja toitumine ning treeneriga vaatame päeva kaupa, milliseks trenniks on keha valmis. Eks ma lihtsalt ootan, millal saaks korraks aja maha võtta,“ rääkis Janika Lõiv.

Kuna käsil on Pariisi olümpiapunktide kogumine, siis ei õnnestu pistikut seinast välja tõmmata. Eesti parima maastikuratturi sõnul on edasipääs üsna kindel, aga lõplikult läheb naiste pingerida lukku mais. Olümpia nimel võitlevad 19 riiki, Eesti hoiab praegu 16. kohta.

„Kui suudan säilitada oma tavapärast vormi, vältida vigastusi ning läbida kolm MK-etappi ja väiksemaid võistluseid juurde, siis peaks see koht mul üsna kindel olema. Aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Õnneks aitavad punkte koguda ka Merili Sirvel ja Mari-Liis Mõttus,“ ütles ta.