INTERVJUU | Laskesuusaliidu president: MMil nähtu langetas südamelt suure kivi

Tarmo, praegu on vist mõnus olla laskesuusatamise föderatsiooni president, või mis?

Kas president või tavaline Eesti inimene, kellele meeldib laskesuusatamine – väga paljud eestlased tunnevad end täna jätkuvalt veel hästi. Saavutada väikse rahva selline tulemus (ilmselt peab silma naiskonna 4. kohta – M. T.) – see on midagi uskumatut!

Üllatusmomente oli Nove Mestos palju. Tuulilt võisime midagi sellist oodata, aga seda, kas õnnestub, ei tea spordis kunagi. Igal juhul tema tulemused polnud maailma suurim ime. Mis oli teie jaoks kõige suurem üllatus?