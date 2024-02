Eestlased tõstavad talvises ekstreemspordis aina rohkem pead

Stefan Sorokin valmistub nüüd Mayrhofen Penken pargis treeningutega märtsis Šveitsis Laaxis toimuvaks Euroopa karikaetapiks pargisõidus ning seejärel St. Antoni Euroopa karikaetapiks Big Airis. Suurem eesmärk on pääseda 2026. aastal taliolümpiamängudele.

„Mul on vaja koguda piisavalt punkte edetabelis, et jõuda parima saja sekka ning saada Eestile meeste seas teine koht MK-sarjas. Praegu on see võimalus ainult Henry Sildarul,“ sõnas ta.

Ühtlasi on väga hea hooaeg käsil Eesti lumelauatüdrukutel, kes tõid veebruarikuu teisel nädalavahetusel The World Rookie Tour-i raames toimunud QKLS Rookie Fest Vuokatti võistluselt koju kõik poodiumikohad. Esikoha võitles välja Laura Anga ning talle järgnesid Triinu Marta Oiderma ning Maarja Liis Rahumeel. Poistest sai kolmanda koha Otto Gutmann.

Nende treener Ranno Maasikmets kinnitas, et tegemist oli noorte seas ühe suurima tuuriga ja võistlusega, millel on etapid igal kontinendil. „Ei ole suuremat võistlussarja kui see ning seda enam tasub selliste tulemuste üle uhke olla. Ma ootasin poodiumikohti, aga ei oleks arvanud, et meie tüdrukud teistele üldse ruumi ei jäta,“ rääkis Maasikmets.