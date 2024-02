GALERII | Tartu maratoni mindi juubeli puhul sõitma suisa seeliku lehvides

50. Tartu maraton tõi rajale üle 4200 suusasõbra, kellest 3200 rassisid kuninglikul 63 km pikkusel distanstil, tuhatkond piirdus aga poole lühema sõiduga. Hommikune Tehvandi suusastaadion tervitas sportlasi kena päiksepaistega, kuid samas olid öised miinuskraadid eelmise päeva sulaveed ära jäätanud, nii et pea igal sammul luuras ohtlik libedus. Väga libedad olud valitsesid ka rajal, nõnda et isegi staadioniteadustaja tuletas sportlastele enne starti korduvalt meelde: kui kukute ja viga saate, siis häirekeskuse number on 112!