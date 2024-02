Tänak: peame pühapäeval saama nii palju punkte kui võimalik

Reedel neljandal kiiruskatsel lumevalli sõitnud ja seejärel katkestanud Hyundai piloot näitas täna esimesena rajale minnes head minekut, võites ühe katse ja tulles veel kahel teiseks. See annab lootust homseks, mil on kavas viimased kolm katset. Pühapäevase võistluspäeva parim teenib seitse punkti, lisaks on võimalik teenida viis silma punktikatse võitmise eest.