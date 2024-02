NOVE MESTO MM | Avavahetuse järel liidrikohal olnud Eesti meeskond pidi lõpuks leppima 17. kohaga

Endine murdmaasuusataja lisas: „Lootsin, et lõpusirge on kõvemini soolatatud. Seal, kuhu mina läksin, vajusin korra läbi – üks tõuge jäi tegemata. Ei suutnud enda sprindivõimeid tema vastu maksma panna.“

Maailmameistriks tulnud Rootsile (0+9) kaotati kokkuvõttes 4.49,4ga (5+13). Hõbemedalitega pidid leppima norralased (4+11). Nende ankrumehel Vetle Sjaastad Christiansenil oli viimasesse tiiru tulles veel ligi minutiline edu, ent tal jäi seal tervelt kolm märki üles. Rootslaste talisman Sebastian Samuelsson tulistas aga samal ajal kiiresti alla kõik viis märki ning edestas finišis läänenaabrit 11,8 sekundiga. Pronksmedalid said kaela prantslased (3+13; +12,8).

Avavahetust sõitnud Zahkna ütles pärast sõitu ETV2 otse-eetris, et võis enda esitusega jääda rahule. „Ideaaleesmärk oli tuua liidritega ära – see õnnestus. Polnud vahet, kas olin kellestki pool sekundit ees või taga. Kunagi oli hea ütlus, et Eesti on nõrk kett – kui keegi alustab kuskilt liiga tugevalt, siis läheb kett puruks. Praegu nii läkski,“ sõnas ta.

Zahkna ei salanud, et nende sooritust mõjutas ka paar tundi varem toimunud naiste teatesõit, kus eestlannad olid saavutanud neljanda koha. „Kui tulime, siis oli juba jõhker ärevus. Päris palju läks energiat naiste sõidu vaatamisele. Ulmeline päev ja teadsime, et ükskõik, kui hea tulemuse teeme, siis see ei loe, sest naised panid nii uskumatu sõidu,“ tunnistas Zahkna.

Siimer oli endas pettunud ega osanud selgitada, mis tal lasketiirudes juhtus. „See, et mööda lasin, oli täiesti uskumatu. Kõik oli nii hästi: esimene ring oli kerge, suusk oli täiesti lagi. Esimesse tiiru tulles oli kõik kontrolli all. Kui laskma hakkasin, siis ei kuku. Teen parandus, ikka ei kuku. Siis olin nii kadunud omadega – mõtlesin, et ei oska enam midagi õigesti teha. Siis lootsin, et kui sihin nii keskele, kui saan ja äkki kukub. Ei kukkunud, mul on nii ääretult kahju.“