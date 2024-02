GALERII | Saaremaale kolimisega täkkesse pannud Kalev/Cramo väsitas Rosenthali ära ja võitis karika

Kuigi Kalev/Cramo on Tallinna klubi ja finaal oli nende kodumäng, siis ei olnud vabariigi pealinnas häid valikuid. Unibet Arenale on juba pikalt planeeritud eraüritus, Tondiraba spordihallis on Eesti laulu finaal ning Kalevi spordihallis on piljardi Euroopa karikaetapp. Klubi nägi vaeva ja laual oli plaan otsida Tallinnast mõni vahva krunt, kuhu saaks paigutada ajutise korvpallipõranda ja tribüünid, ent midagi head ei leitud. TalTechi spordihoonele eelistati lõpuks Kuressaare spordikeskust, kus võideti karikas ka 2015. aastal.