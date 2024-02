Haarava tõkkesprindi finaali võitis Diana Suumann. Kas ta pääseb ka MMile?

Esimese naiste 60 meetri eeljooksu võidab Anna-Liisa Saks, kelle aeg on 7,68. Teise eeljooksu kiireim on Ann Marii Kivikas tulemusega 7,50.

Kolmanda eeljooksu võidab suursoosik Õilme Võro, kes saab kirja 7,32. Seega on lootust, et finaalis paraneb ka Eesti rekord 7,29. „Jooks näitas, et vorm on hea,“ ütles Võro. „Tahaks loota, et tänavuse stabiilsuse pealt tuleb nüüd hooaja parim tulemus.“