Eesti meistrivõistlused: kes pääsevad sisekergejõustiku MMile? Kas püstitatakse ka Eesti rekordeid?

Eesti meistrivõistlustel on Erm üles antud 60 ja 200 meetri jooksus ning teivashüppes. Kui ta peaks MMi kohast mingil põhjusel loobuma, siis lähetatakse meestest suure tõenäosusega Glasgow’sse tõkkesprinter Keiso Pedriks, kelle tulemused on hooaja vältel tasapisi paranenud.

Naistest on sise-MMi normile kõige lähemale jõudnud sprinter Õilme Võro, kes on 60 meetrit jooksnud ajaga 7,31. Kindlalt tagaks 28aastasele sportlasele MMi pääsme tulemus 7,19. See on veel võib-olla liiga suur amps, ent Eesti rekordi 7,29 uuendamine on talle võimetekohane eesmärk.