Aigro tegi Sapporos hea võistluse, kuid päevakangelaseks kerkis 51aastane kohalik legend

Ta jättis eelmisel nädala peetud Lake Palacidi etapi vahele ja treenis sel ajal Lillehammeris. Suusahüppaja usub, et see andis talle uut enesekindlust. „Loodan, et jätkuv hooaeg pakub samasugust stabiilsust nagu hetkel on ja suudan end hüpata veelgi kõrgemasse mängu,“ lisas Aigro.