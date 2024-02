Üllatustest tulvil Tartu suusapoiss ei karda midagi ning vanematel jagub usku. „Saime üsna pea aru, et meil on hirmud, aga lapsele tuleb igal juhul võimalus anda.“

Alguses suhtuti noore poisi sportimisse eelarvamuste ja kõhklustega. „Ikka mõeldakse, et küllap see isa räägib oma lapsest särasilmil, aga tegelikult nii hea seis pole. Kui aga inimesed nägid, mida ta oskab, siis tuldi juurde uurima, kes me oleme ja kui vana see poiss on. Temavanuseid mäe peal selliseid asju naljalt tegemas ei näe. Pigem lapsed kelgutavad kuni kümnenda eluaastani. Just lastevanemates peitubki põhjus, kes ei vii noori suusamäele uusi asju proovima,“ rääkis isa Hannes Veide.

Tema sõnul on suur eesmärk minna Šveitsi Laaxi mäesuusakeskusesse treenima, kuid see nõuab kõvasti raha. Vanemad lapse arvelt kompromisse ei tee ning otsivad igal võimalikul moel lahendusi. Mõlemad käivad igapäevaselt palgatööl – Hannes Veide on ventilatsioonitehnik ja Marju Villak viiulipedagoog.

Poeg on vanematele justkui teatepulk. Kui üks tuleb töölt, siis teine läheb ning trennid tehakse igal juhul ära. „Kui Kaaro on emaga hommikul mäel ära käinud, siis minuga saab teha midagi muud. Nüüd lähitulevikus põrkume ikkagi selle probleemiga, et ajast jääb puudu. Marju tuleb töölt ära, et saaks Kaaroga harjutada. Raha on tähtis, aga aeg on veel tähtsam,“ sõnas pereisa.

Ühe korraliku treeninglaagri peale kulub ligi 4000 eurot ning pere on otsinud abi ka erinevatelt ettevõtetelt. Kuna aga suusasport on Veide sõnul erinevate skandaalidega ära rikutud, siis tuleb ei-vastuseid palju.