Zahkna ja Külm jäid napilt esikümnest välja. „Avavahetus oli täiskosmos.“

Nii Zahkna kui Külm tõdesid ERRi otse-eetris, et mõneti võttiski see võistlus kokku nende esitused MMil: kohati tehti tiirudes väga head tööd, kohati aga läksid asjad löri. Zahkna märkis, et praeguse sõiduvormi pealt olnuks viis varupadrunit maksimum, millega oleks olnud võimalik kõrge(ma)sse mängu sekkuda.

„Avavahetus on kõige tähtsam. Oled seal keskel pundis, on okei, aga ma panin kohe lamades sellise plassi: neli märki sain pihta, siis natuke kiirustasin ja puterdasin varupadrunitega. Täiskosmos oli avavahetus ja tegelikult sinna läks see ka, et Susan oleks saanud mõnusalt, kontrollitult välja minna. Selle asemel pidi ta teisi püüdma hakkama ja rohkem panustama,“ muljetas Zahkna. „Selles mõttes see plaan mis oli, läks natuke untsu.“