OTSEBLOGI | USKUMATU KATSE! Tänak ja Rovanperä jäid Rootsis samal ajal jalameheks

Evans on liider ja tegi Neuville'ile säru 19,7 sekundit. Fourmaux kaotas Evansile 2,5 sekundit.: „Otiga läks ikka väga napilt. Seal oli kiire kurv ja õnneks Ott võttis nii palju kõrvale kui sai. Arvasin, et panen talle lihtsalt tagant sisse (kick his a*s – originaalis).“