OTSEBLOGI | Kas niigi pöörane Rootsi ralli läheb laupäeval veelgi pöörasemaks?

Esimesel kiiruskatsel näitas Rovanperä, et oskab endisel kombel kihutada, kui noppis katsevõidu. Tänak sai kirja neljanda aja, 5,16 km peale kogunes tal soomlasele kaotust 2,1 sekundit.

Teisel kiiruskatsel näitas taas võimu Rovanperä, Tänak sõitis välja sama aja Takamoto Katsutaga ja tõusis esikolmikusse.

Kolmanda katse finišis kurtis Rovanperä, et tema sõit on kohutav ja piinlik, katsevõit läkski Esapekka Lappile. Rally2 sarjas jätkab ülivõimsalt Georg Linnamäe, kes kaotas Oliver Solbergile vaid 0,8 sekundit, on üldarvestuses kolmas ja Sami Pajarist vaid 0,7 sekundi kaugusel.

Neljas katse oli Rootsi ralli kõige pikem ja seal hakkas ka juhtuma. Alustuseks tegi sõiduvea Tänak, kes keeras auto valli. Ta proovis küll jätkata, aga peagi sai selgeks, et see ei ole võimalik. Seejärel lõhkus rehvi Gregoire Munster, kes teatas katse finišis, et kui räägiks asjadest nii nagu ta tahaks, saaks ta trahvi. Tagatipuks jäi katsel seisma ka liider Rovanperä …

Kui neljas katse oli uskumatu, siis viies oli uskumatu ülivõrdes. Katsevõit läks Toyota GR Yaris Rally2 masinaga kihutavale Georg Linnamäele. Kogu esiviisik sõitis Rally2 masinatega, neil andis tagantpoolt tulijatena tohutu eelise rajapositsioon. Üldarvestuses kerkis Linnamäe seitsmendaks, juhib Katsuta, kes edestab Lappit 5,3 sekundiga.

Vahepeal avaldas Tänak, et probleem jahutussüsteemiga ei paista olevat liiga tõsine ning võimalik, et meeskonnal õnnestub see reedel korda teha.

Kuuendal katsel oli Linnamäe teine, teda edestas üksnes Lappi. Kolmandana lõpetanud Katsuta edu sulas soomlase ees 0,3 sekundile. Neuville ei saanud katse alguses mootorit tööle ning startis katsele hoopis teisena, Evansi järel. Rohkem kui neli minutit starti hilinenud belglane sai selle eest ka 40sekundilise karistuse ning lõpus rajale minnes tuli tal kapott lahti, sest ta polnud seda korralikult sulgenud. Neuville ise väitis finišis, et tal oli päriselt mootoriprobleem, teised aga kahtlustavad, et Hyundai sõitja mängis vingerpussi, et saada endale parem rajapositsioon. Üldarvestuses langes ta 14. kohale.

Seitsmenda katse võitis Lappi, kes kerkis ka ralli liidriks. Katsuta langes teiseks, kolmandaks kerkis Solberg. Linnamäe sai katsel seitsmenda koha, üldarvestuses möödus ta Evansist ja on nüüd viies.