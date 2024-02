Keenia jooksumeka varjukülg. Kuidas suhtuvad Aafrika riigi dopingukriisi seal treenivad Eesti sportlased?

Olukord ei näi paranevat. Iga nädal ilmub teateid mitmetest Keenia tippatleetidest, kes on andnud positiivse dopinguproovi või saanud võistluskeelu. Mullu The New York Timesis avaldatud artiklis kirjutati, et alates 2015. aastast on Keenias jäänud keelatud ainete tarvitamisega vahele ligi 300 sportlast.