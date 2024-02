GALERII | Kus on, sinna tuleb ikka juurde: Tartu Bigbank kaotas Martti Juhkami ja mängu Selverile. „Oleme vist kellelegi liiga teinud...“

Võrkpalli Cronimet Balti liigas alistas põhiturniiri võidu juba ammu taganud Selver/Taltech võõrsil Tartu Bigbanki 3 : 0. Eelseisvatele kohamängudele mõeldes on tollest tulemusest olulisemgi, et tartlaste laatsaretiga on liitunud ka kapten Martti Juhkami.