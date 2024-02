Norra suusahüppekoondises käärib. Mis saab Artti Aigrost?

Sportlaste esindaja Johann Andre Forfang kinnitas kodumaa meediale, et nad saatsid pärast jaanuari lõpus toimunud lennumäe MMi alaliidu suusahüpete komiteele kollektiivse kirja. „Asi pole tulemustes,“ teatas Forfang NRK-le.

Ajalehe Verdens Gang andmetel peitub probleem Stöckli käitumises, kuid nad ei täpsustanud seda väidet.

Eesti spordisõbra jaoks on kõige olulisem küsimus, kas ja kuidas see puudutab eelmisel kevadel Norra koondisega liitunud Artti Aigrot. Team Aigro nimel ajakirjandusega suhtlev Lauri Õlli nentis Õhtulehele, et see on üks korralik segapuder, kuid ei tohiks eestlase tegemisi ülearu palju mõjutada.