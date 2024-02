NOVE MESTO MM | Kristo Siimer tõmbas kübarast rasvase küüliku: „Olen juba mitu korda õnnest nutnud.“

Noorem Bö avas küll esimeses lamadestiirus konkurentidele ukse, teenides ühe trahviminuti, ent tõmbas selle peagi pauguga kinni. Ta suusatas kõigist selgelt nobedamini ega eksinud ülejäänud tiirudes kordagi.

Ka hõbemedal rändab samasse perre, sest Tarjei Bö tegi samuti vaid ühe möödalasu ja kaotas vennale 58,9 sekundiga. Pronksi viib koju sakslane Benedikt Doll, kes eksis samuti ühel lasul (+1.53,3). Esimesena jäi medalita lätlane Andrejs Rastorgujevs, kes võib kiruda 20. lasku. Kui sealt poleks tulnud teine trahviminut, olnuks ta Dolli ees kolmas (+2.50,2).

Eesti koondise parima tulemuse eest hoolitses Kristo Siimer, kes üllatas pöidlahoidjad 14. kohaga (+4.51,7). Arvestades, et mees pole kunagi varem jõudnud MK-sarjas isegi punktikohale ehk 40 sekka ning oli MMi 7,5 km distantsil 64., siis täna õnnestus kübarast tõmmata üks priske küülik, mille väärtus auhinnarahas on 3200 eurot.

Edu pant, nagu tavadistantsil ikka, oli eelkõige hea laskmine. Kolm esimest tiiru läbis ta nulliga, ainuke trahviminut tuli viimases püstitiirus. Samas tuleb kiita ka Siimeri suusatamist, sest tal õnnestus viimase 4 km pikkuse ringiga mööduda neljast konkurendist (sh norralastest Sturla Holm Lägreidist ja Vetle Sjaastad Christiansenist) ja panna kokku päeva 34. suusaaeg (+4.24,8 J. T. Böle).

„Mul on nii hea emotsioon. Olen juba mitu korda õnnest nutnud,“ tunnistas Siimer kümmekond minutit pärast finišit ETV2 otse-eetris.

„Võtsin alguses rahulikult. Hoidsin koguaeg piiri peal, et ei saaks haamrit. Pärast esimest kaht ringi vaatasin, et enesetunne on hea, tiirud ka õnnestusid. Terve aeg oli mõnusalt tugev tunne, sain teha oma sõitu. Ees ei olnud tugevamaid, kes mind ära kõrvetaks. Vahepeal noppisin sportlasi. Viimases tiirus jalg niimoodi värises, hea, et sealt [ainult] üks tuli.“

Siimer lisas täpsustava küsimuse peale, et tundis end viimases lasketiirus rahulikult. „Mul oli terve tiiruosa aega hingamine normaliseerida ja asi kontrolli alla saada, et mitte teha rumalaid vigu, nagu tavaliselt teen. Võtsin üks lask korraga,“ selgitas ta ja kinnitas, et tegemist on karjääri tipphetkega.