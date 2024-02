VIDEO | Megatalent Wembanyama sai hakkama erakordse kolmikduubliga

Viimati oli NBAs punktidest, lauapallidest ja kulpides koosnenud kolmikduublit nähtud rohkem kui kolm aastat tagasi, mil sellega sai hakkama Atlanta Hawksi tsenter Clint Capela (ja see oli üldse kuni Wembanyama vägitükini viimane kord, kui keegi oli blokeerinud vähemalt kümme viset). Ühtlasi sai temast ESPNi portaali andmetel ka esimene korvpallur NBA ajaloos, kes sai vähemalt 10 kulpi ja viis korvisöötu kokku vähem kui 30 minutiga.

„Tundsin end täna suurepäraselt,“ rääkis päevakangelane Wembanyama kohtumise järel. „Alustasin mängu tugevalt, sain kohe hea rütmi. Ma arvan, et see ongi NBA. Meil on olnud tõuse ja mõõnu, kuid täna oli tõusupäev.“