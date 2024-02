INTERVJUU | Otepää MK-etapist suursündmuse teinud Ago Markvardt: Eesti inimene hoiab oma kangelasi ja kui kangelane kodus nii hästi esineb, siis see ongi palgapäev

Kas nüüd on suurem pingelangus käes?

Tegelikult tuli suurem pingelangus juba laupäeval pärast naiste hüppeid, kui sai selgeks, et nädalavahetus on korda läinud. Kui pühapäeval poleks saanud hüpata, siis oleks meil olnud PCR (oleks saanud kasutada neljapäevase proovivõistluse hüppeid – R. V.) all ja oleksime igal juhul ära teinud kõik võistlused, mis ette nähtud. See võttiski pinged maha.