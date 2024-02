Õhtulehe sporditoimetuse juht pälvis esimese Eesti ajakirjanikuna rahvusvahelise suusaauhinna

1993. aastast antava karika taustsüsteem on järgmine: rahvuslikud suusaliidud saavad esitada FISile kandidaadi, kelle panus vastavate talialade (kahevõistlus, suusahüpped, murdmaasuusatamine, freestyle-suusatamine, lumelauasport, mäesuusatamine) kajastamisel võiks olla seda väärt. Teisisõnu, preemia on pikaajalise töö, mitte mõne üksiku ägeda loo eest.

Treialit tabas reedel Otepääl kahevõistluse MK-etapi raames toimunud tänuõhtusöögil saadud tunnustus välguna selgest taevast. „Ütlen ausalt, ma ei teadnud, et selline auhind eksisteeribki, aga ju siis olen aastate jooksul midagi õigesti teinud. Tavaliselt on meie ametis kiitus see, kui ei saa sõimata, nii et seda rõõmsam on meel praegu,“ kommenteeris ta.