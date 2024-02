OLÜMPIAPILET TASKUS JA MM-FINAALIS! „Nutsime kolmekesi ja mina kõige rohkem, sest pingelangus oli nii suur.“

Eraelu toetab tippsporti

Oma edu taga näeb ta suuri muutuseid möödunud aastal. „Emotsioone oli väga palju ja kõik lõppes sellega, et sain kolm kuud tagasi isaks. Tollest hetkest alates olen tundnud ennast justkui täiesti teise inimesena. Öeldakse, et see avab inimesele uue lehekülje, aga mul on tunne, et alustasin täiesti uut raamatut. Enesetunne on varasemaga võrreldes nagu öö ja päev ning igal juhul on peres toimunud muutused mind palju mõjutanud. Mu elukaaslane on olnud nii toetav ja laps toonud ellu teistsugust perspektiivi. Ilmselgelt see kõik on aidanud mind ka basseinis. Olen alati uskunud, et kui kahe kõrva vahel on kõik hästi, siis füüsiline tuleb ka järele,“ rääkis Zirk.

Ta tõdes, et kuigi tippspordi ja eraelu ühildamine pole lihtne, sõltub palju peremudelitest, põhimõtetest, lapsest ning sellest, millises eluetapis keegi parasjagu on. „Ka mul olid oma kõhklused ja lapse kasvatamine ongi omamoodi väljakutse, aga tunnen igal juhul, et see annab rohkem tagasi, kui võtab,“ lisas Pariisi olümpiale pääsenud ujuja.

Seejuures tõdes ta, et hinges on kergendus. „Tokyosse oli viimati väga keeruline pääseda ning sain normi tehtud napilt, pärast mitmeid kordi proovimist. See, et nüüd olümpiale pääsemine ootamatult ära tuli, on suur pluss ja annab võimaluse nüüd treeningutele ja ettevalmistusele keskenduda,“ nentis Zirk.

Kolmapäeval ootab ees finaal, kuhu ta läheb pingevabalt. „Kaks lahingut on selja taga ja nüüd on ees veel viimane ponnistus. Olen siin Doha basseinis ületanud juba kõik oma ootused, seega homsele lähen vastu naeratus näol, kus mul on võimalus ainult võita! Suur aitäh kõigile, kes on täna kirjutanud ning häid sõnu minuga jaganud. Olen väga õnnelik ja tänulik!“ rääkis Zirk, kes pole jõudnud kõigile õnnesoovidele veel reageerida ning suure tõenäosusega ei jõua seda teha ka enne, kui finaal on läbi.

Senine Eesti rekord 1.55,62 kuulus samuti Zirgile.