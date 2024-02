MM-FINAALIS! Hommikul end Pariisi ujunud Zirk tegi õhtul Eesti ujumisajalugu

„Vau! Seda ei oleks küll nüüd täna hommikul oodanud,“ teatas Zirk Facebookis. „ Ma olen üsna sõnatu. Ujumise ajal ma ei oleks eeldanud, et ma nii kiiresti liigun, aga see aeg oli tõesti üllatav. Kuid kasutades Kobe Bryanti kuulsat tsitaati: „Job not finished (Töö pole veel tehtud – M. T.).“ Nüüd taastumisprotsessid ja siis vastu õhtusele poolfinaalile.“

„Tänane päev jätkab sõnatuks võtmist. Jõudsin saavutuseni, mille nimel olen aastaid tööd teinud ning täna saan öelda, et olen MMi finalist. Kaks lahingut on selja taga ja nüüd on ees veel viimane ponnistus. Olen siin Doha basseinis ületanud juba kõik oma ootused, seega homsele lähen vastu naeratus näol, kus mul on võimalus ainult võita! Suur aitäh kõigile, kes on täna kirjutanud ning häid sõnu minuga jaganud. Olen väga õnnelik ja tänulik!“