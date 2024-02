Heiki Nabi EMide needus jätkub: 14. katse, aga medal jääb ilmselt taas unistuseks

38aastase Nabi duell -130 kg kehakaalu kaheksandifinaalis endast 14 aastat noorema Vitekiga möödus äärmiselt tasavägiselt. Esimesel maadluspoolel sai aktiivsuse eest punkti neljandana tabelisse paigutatud eestlane, teisel 11. asetusega ungarlane. Kuna viimasena oli passiivne Nabi, pääses vastavalt reeglitele edasi tunamullune U23 vanuseklassi Euroopa meister Vitek.

Kaotus tähendas, et nüüd peab Nabi lootma Viteki finaalipääsule. Kui ungarlane jõuab kullamatšile, saab Nabi lohutusringis jätkata pronksmedali püüdmist, vastasel juhul lõppes tema EM ühe kohtumisega.

Tõele au andes võrduks Nabi jaoks positiivne stsenaarium suuremat surti imega. Kui veerandfinaalis läheb Vitek vastamisi jõukohase aseri Beka Kandelakiga, siis poolfinaalis ootab teda kõigi eelduste kohaselt raskekaalu vääramatu valitseja Riza Kayaalp.

Türklasel on nüüd Rumeeania pealinnas ka parajalt palju kaalul: tal on võimalik teha maadlusajalugu ehk mööduda Euroopa meistritiitlite arvestuses legendaarsest venelasest Aleksandr Karelinist. Praegu on nii Kayaalpi kui Karelini auhinnakogus 12 EM-kulda. Lisaks on 33aastane Kayaalp viiekordne maailmameister.

Viimatisel MMil Belgradis triumfeerides alistas Kayaalp muide veerandfinaalis Nabi. Too etteaste tähistas ka Nabi suurvõistlustele naasmist pärast dopingukaristusest tingitud võistluskeelu kandmist. Kevadel saab Nabi kvalifikatsiooniturniridel jätkata Pariisi olümpiapileti püüdmist.

Ühtlasi näib äärmiselt tõenäoline, et Nabil jääb karjääri esimene Euroopa meistrivõistluste medal endiselt võitmata. Ta on Vana Maailma parimatega konkureerinud juba ühtekokku 14 korda ning tulnud neli korda viiendaks. Samal ajal on Nabil MMidelt ette näidata koguni täiskomplekt autasusid: kaks kulda, üks hõbe ja kaks pronksi. Samuti võitis hiidlasest vägilane hõbemedali 2012. aasta Londoni olümpiamängudel.