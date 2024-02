Tammeka peatreenerina jätkav Marti Pähn: ma ei taha, et eelmine hooaeg mind treenerina defineeriks

Tartu JK Tammeka mullune hooaeg kulges vaevaliselt, kui koht jalgpalli Premium liiga üleminekumängudele kindlustati alles viimases voorus. Üleminekumängudel Viimsiga suudeti oma kõrgliiga kõlbulikkust küll tõestada, ent siit-sealt kostub juba praegu jutte, et selle hooaja järel peab Tammeka meistrisarjaga hüvasti jätma. Tiimi peatreenerina jätkav Marti Pähn ei lase end neist juttudest heidutada, vaid lubab, et sellest ammutatakse üksnes motivatsiooni, et kiibitsejatele tõestada: nad eksivad!