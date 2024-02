Jukka Toijala: Baskonia nõusolek Kotsari ja Raieste koondisega liitumiseks on olemas

Ta lisas: „Eks valikakendega ongi nii, et lõpuks me vaatame kuidas mängijate tervis ja vorm on ning valime selle põhjal. Positiivne on, et me oleme täna jõudnud sellisesse seisu, kus meil on kahe meeskonna jagu mängijaid, kes on meie programmist läbi käinud ning kelle seast me valiku teeme.”



Viimastel nädalatel on palju kõneainet tekitanud Euroliigas Baskonia särgis mängivate Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste liitumine koondisega. Peatreeneri sõnul on nõusolek mõlema mängumehe liitumiseks olemas. „Alates tänasest on veel nädal selleni kui me koguneme ning alustame treeningute ja alati võib midagi muutuda. On olemas oht, et keegi haigestub või saab treeningutel vigastada. Aga nõusolek Kotsari ja Raieste liitumiseks on olemas,” kinnitas Toijala.



Esimeses EM-valikmängude aknas kohtub Eesti esmalt võõrsil Põhja-Makedooniaga ning seejärel võõrustatakse Tallinnas lähinaabrit Leedut. Vastased on Toijala jaoks tuttavad, sest tema ametiajal on mõlemaga kohtutud kolmel korral.



“Põhja-Makedoonial on tuttavad näod, aga alati kui sa lähed nendega mängima, siis tuleb arvestada mõttega, et milline välismängija meid sel korral ees ootab. Praegu on neil nimekirjas kaks välismängijat – TJ Shorts, kelle vastu mängisime suvel Tallinnas ning uus nimi on Ethan Happ. Happ on mängumees, kes on samm-sammult tõusnud Euroliiga tasemel mängijaks. Me peame olema valmis nii variandiks A kui B ja tegema oma mänguplaanid vastavalt sellele,” rääkis Toijala koondise esimesest vastasest. „Igal juhul minna Makedooniasse on väljakutse, sest nad mängivad väikeses saalis. Sealne atmosfäär pole külalismeeskonnale kunagi kerge ning peame olema valmis taktikaliselt ning eriti vaimselt. Aga meil on kogenud mängijad ja oleme selleks valmis.”



„Leedu puhul me räägime Euroopa top 8 korvpalliriigi hulka kuuluvast maast, kelle soov on alati medalitele mängida. Nende eelmine EM-valiktsükkel oli väga keeruline ning ma usun, et nende suhtumine on muutunud. Lisaks on peatreener Maksvytis saanud selle meeskonnaga piisavalt pikalt töötada ning tema käekiri on mängijatele tuttav,” iseloomustas Toijala Leedu koondist. „Aga meile on see väga-väga hea väljakutse, sest sinna me tahame ise jõuda. Leedu, Läti ja näiteks Soome meie kõrval on väga head näited sellest, kus me tahame ise mingil hetkel olla.”



Eesti meeste korvpallikoondise koosseis



Kristian Kullamäe | Bilbao Basket (ESP)

Kasper Suurorg | TalTech/OPTIBET

Märt Rosenthal | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Joonas Riismaa | Happy Casa Brindisi (ITA)

Mikk Jurkatamm | BC Kalev/Cramo

Janari Jõesaar | Anwil Wloclawek (POL)

Sander Raieste | Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)

Artur Konontšuk | EWE Baskets Oldenburg (GER)

Siim-Sander Vene | San Pablo Burgos (ESP)

Kaspar Treier | Dinamo Sassari (ITA)

Kregor Hermet | BC Kalev/Cramo

Mihkel Kirves | BC Kalev/Cramo

Matthias Tass | Filou Oostende (BEL)

Maik-Kalev Kotsar | Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)