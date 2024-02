TRAGÖÖDIA: mullu maratonis maailmarekordi jooksnud 24aastane keenialane hukkus autoõnnetuses

Seitsmest kõigi aegade kiireimast maratonist kolm kuulusid Kiptumile. (2:00.35; 2:01.25; 2:01.53). Paljud uskusid, et just tema võiks olla esimene inimene, kes suudab alistada kahe tunni piiri. Üheks neist oli Roman Fosti, kes kommenteeris seda Õhtulehele pärast Chicago maratoni. „Potentsiaali on seal väga kõvasti. Tema on üks neist, kes võiks alla kahe tunni joosta juba järgmisel või ülejärgmisel aastal,“ lausus endine tippmaratoonar Fosti.