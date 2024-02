NOVE MESTO MM | Jälitussõidus esikümne lõpetanud Tuuli Tomingas: olen vaimselt nii jõhkralt peksa saanud jaanuarikuus, et mott on kõvasti maha läinud

Simon sõitis alguses koos sprindis teise koha saanud koondisekaaslase Justine Braisaz-Bouchet'ga. Mõlemad said esimeses tiirus maha kõik viis märki, teises tiirus käisid aga ühel trahviringil. Asjad said sisuliselt klaariks kolmanda tiiru järel: Simon andis seal täpset kiirtuld, Braisaz-Bouchet eksis aga kahel lasul. See võimaldas omakorda teiseks tõusta sprindis seitsmenda koha saanud itaallannal Lisa Vittozzil.

Viimase tiiru läbis Simon taas puhaste paberitega, korra eksis aga kogu teda jälitav kolmik koosseisus Vittozzi, Braisaz-Bouchet ja sprindi neljas Sophie Chauveau. Nii oli Simoni edu järgnevate ees finišis mäekõrgune: hõbedasest medalist küünte ja hammastega kinni hoidnud Vittozzi kaotas talle 46,3 ja pronksiga leppima pidanud Braisaz-Bouchet 49,3 sekundiga.

Eesti sportlasi pääses starti kolm: Tuuli Tomingas sai rajale 24., Regina Ermits 26. ja Susan Külm 41. kohalt. Vihmastes ja soojades, kuid üsna tuulistes oludes tegid meie piigad tiirudes korralikku tööd – Tomingas teenis oma kaks trahviringi teisest lamadestiirust, Ermits eksis korra esimeses ja korra teises tiirus ning Külm korra teises ja kolmandas tiirus – ning see tähendas seda, et kõik parandasid lõpuks ka oma stardikohta. Tomingas sai kümnenda (+2.30,3), Ermist 24. (+3.31,6) ja Külm 27. (+3.50,0) koha.

Puhtalt sõiduajalt oli Tomingas kaheksas (+1.03,5 rajal kiiremait minekut näidanud sloveenlannale Anamarija Lampicile), Ermits 21. (+1.42,6) ja Külm 24. (+1.52,7). Laskekiirus oli parim soomlannal Suvi Minkkinenil (1.31,0). Külm oli 13. (1.47,2), Ermits 36. (1.56,8) ja Tomingas 42. (2.00,6).

„Uskumatu. See, kus ma kolm päeva tagasi oma mõtete ja emotsioonidega olin – ma poleks iial uskunud, et ma sellest niimoodi välja tulen,“ lausus Tomingas ERRi otse-eetris. „Läksin lihtsalt sõitma. Tundsin küll, et täna on enesetunne okei, enesekindlus hakkab ka juba enam-vähem ree peale tagasi tulema. Aga sellist võitlusvaimu kindlasti ei olnud, nagu hooaja alguses mul oli. Ütleme nii, et olen vaimselt nii jõhkralt peksa saanud jaanuarikuus, et mott on kõvasti maha ära läinud.“

Regina Ermits ütles ERRi otse-eetris, et tema jaoks algas võistlus väga raskelt. „Kui pärast viimast tiiru kuulusin, et 25ndna lähen ära, siis mõtlesin, et kuidas see võimalik on – vahepeal tundus, nagu oleksin seal viimaste seas olnud. Lõppkokkuvõttes vaatad, et koha mõttes on kõik nagu hästi, aga võistlus ise tundus vahepeal nii jube.“

„Täitsa okei,“ võttis ERRi otse-eetris enda esituse kokku Susan Külm. „Nagu näha, on siin väga märg ja tõusud olid kohati väga aeglased. Aga kuna olen 1.82 pikk tüdruk, siis kaalun natuke rohkem kui pisikesed tüdrukud ja allamäge oli mul täna kõva eelis – suusad olid head ja kukkusin teistele selga.“