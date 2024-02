Eesti epeenaiste olümpiaunistus sai Barcelonas tõsise hoobi

Vägisi tundub, et Eesti epeenaiskonnal jääb Pariisis olümpiavõit kaitsmata. Barcelona MK-etapil kaotati kaheksandikfinaalis Hiinale, mis tähendab seda, et kõrgete kohtade nimel pole meie naistel Kataloonia suurlinnas võimalik enam heidelda. Pärast Barcelona etappi jääb veel vaid üks võistlus, kus on võimalik reitingupunkte koguda.