Eesti epeenaised kaotasid kaheksandikfinaalis Hiinale, kuid alistasid hiljem suure konkurendi Ukraina ja vehklevad üheksanda koha peale

Eesti epeenaiskond kaotas Barcelona MK-etapil kaheksandikfinaalis Hiinale, kuid et hiljem saadi jagu Ukrainast, kes on olümpiareitingus meie suureks konkurendiks, pole olümpiarong meie naiste jaoks veel päriselt kadunud. Pärast Barcelona etappi jääb veel üks võistlus, kus on võimalik reitingupunkte koguda.