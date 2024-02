Lindmehe anatoomia. Spetsialistid selgitavad, miks Riiber hõljub pidevalt püüdmatusse kaugusesse

Kes jälgib kahevõistluse MK-sarja regulaarselt, teab, et televiisorist näeb tihtilugu, kuidas Riiber suusatab ca 25 minutit üksi metsa vahel ja lööb seejärel käed võidukalt taeva poole. Ta on lihtsalt niivõrd osav suusahüppaja, et võiks spetsialistide hinnangul lüüa läbi ka sel alal.

Enne, kui üritame Riiber Airi lennuomadusi lahti muukida, mõned faktid sellest hooajast. Toimunud on 17 hüppevõistlust, norralane on neist võitnud 12. See ei tundugi ehk nii palju, aga teda eristab konkurentidest erakordne stabiilsus ehk võime tulla toime iga ilmaga. Esikolmikust pole ta kordagi välja jäänud, mis kajastub parima suusahüppaja arvestuses punktitabelis: Riiberil on 1530 punkti, järgmisel mehel Johannes Lamparteril 1134…

Kroonjuveelina säravad Riiberi troonil kahevõistlejate mäerekordid Tehvandil – täna 103 meetrit! – ja Põhja-Soomes Rukal (153,5 m).