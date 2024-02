NOVE MESTO MM | Norra kolmikvõidu taga oli salapärane „imemees“

„Me ei mõistnud, mida oleme valesti teinud ning see tekitas palju tuska,“ rääkis Dahl Ferne pärast meeste sprinti Norra rahvusringhäälingule (NRK). „Sellises olukorras vajasime me kedagi, kes aitaks meid ree peale tagasi.“

Ree peale tagasi saadigi, ja vägevalt: meeste sprindi võitis Sturla Holm Lägreid, talle järgnesid Johannes Thingnes Bö ja Vetle Sjaastad Christiansen. Norralastest mahtus esikuuikusse ka kuuenda koha saanud Tarjei Bö. Mida siis vahepeal tehti või muudeti?

Dahl Ferne sõnul oldi lihtsalt targemad – seda aga tänu sellele, et telefonitsi oli ühendust võetud ühe salapärase isikuga.

„Ma ei saa äelda, kes see oli, kuid ta on üks tõeliselt kena inimene,“ jäi Dahl Ferne kidakeelseks. „Saan öelda, et ta pole Norrast. See oli lihtsalt üks imemees.“

NRK reporter pressis siiski edasi ja nii palju soostus Dahl Ferne avaldama, et antud isik tegutseb Kesk-Euroopas – ehk siis ta on väga tuttav Nove Mestos valitsevate oludega.

„On inimesi, kes töötavad suusamäärete tööstuses. Või ka selliseid, kes ei tööta üldse suusamääretega, vaid tegutsevad näiteks autotööstuses. Need on inimesed erinevatest valdkondadest, kes teavad midagi sellist, mida peame ka meie teadma,“ andis Dahl Ferne mõista, et norralastel on tegelikult vägagi suur ja mitmekesine „agentide“ võrgustik. Antud juhul oli neile abiks aga üks konkreetne inimene.

„Ütleme siis nii, et ta on on täiesti salajane keemik. Rohkem ma öelda ei taha, muidu hakkavad teised koondised talle ka helistama,“ muigas Dahl Ferne.