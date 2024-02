NOVE MESTO MM | Norrale kolmikvõit, Zahkna ja Ränkel jõudsid jälitussõitu. Pettunud Siimer: „Praegu ongi keskmiselt pask olnud.“

26aastase Lägreidi võit oli ehk mõnevõrra üllatav, sest norralasel on olnud raske hooaeg ning MK-sarjas polnud ta sel talvel veel saanud poodiumi kõrgeimal astmel seitsa.

Täna õnnestus tal napsata võit tänu täpsele laskmisele ja tugevale lõpule. Lägreid läbis nii lamades- kui ka püstitiiru eksimusteta ning kuigi ta kaotas viimastes vaheajapunktides Johannes Thingnes Böst veel napilt, siis finišis oli edu kaasmaalase ees 3,5 sekundit.

Karjääri 33. MM-medali teeninud Bö oli oma ainsa möödalasu teinud lamadestiirs. Norrale tõi kolmikvõidu Vetle Sjaastad Christiansen (1+0; +18,6), esimesena jäi poodiumilt välja prantslane Eric Perrot (0+1; +28,9). Viies oli rootslane Sebastian Samuelsson (0; +36,6), esikuuiku lõpetas Tarjei Bö (1+1; +37,5).

36. koha saanud Zahkna kurtis sõidu järel ETV2 otseülekandes, et tal oli juba avaringil murdunud kepp. „See läks nii nõmedas kohas, et pidin rõvedalt raske tõusu panema ilma kepita. See oli jalgadele päris valus.“

Tulemus Zahknale erilist rõõmu ei valmistanud, samas polnud ka pettumuseks põhjust. „Kahe trahvi ja sellise ilmaga pole ma loomulikult rahul. Lamades tegin nõmeda äratõmbe ja püsti natuke kiirustasin. Läksin kiirelt tegema. Enam-vähem, aga mitte midagi rõõmustavat.“

Kristo Siimer oli täna 64. (2+2; +3.43,0). „Polnud üldse see. Täielik hävimine lasketiirudes kahjuks,“ tõdes eestlane.

Ta polnud laskmisega sugugi rahul. „Lamades tegelikult ei teagi. Tundsin kohe, kui vea tegin. Ma pole selliseid vigu see aasta kordagi teinud. Ma ei usu, et see oli mentaalne. Ma ei tundnud enne võistlust erilist survet. Väga kahju.“